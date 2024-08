EUA: polícia apreende o equivalente a US$ 5 mi em metanfetamina dentro de melancias falsas

Agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, se depararam com um carregamento de melancias peculiar. O departamento informou na semana passada que os agentes apreenderam o equivalente a US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,5 milhões) em metanfetamina "disfarçada" como as frutas. A informação é da CNN.

Segundo a emissora, a carga veio do México em um trailer, dirigido por um homem de 29 anos. O veículo foi encaminhado para uma área de inspeção, onde foi constatado que, em meio às melancias de verdade, havia duas toneladas de metanfetamina, identificada após a testagem, distribuídas em 1.220 pacotes. A droga estava embalada em papel que imitava cascas de melancia. De acordo com o comunicado do CBP, o veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados para investigação. O homem está sob custódia.

A apreensão fez parte da Operação Apollo, que combate o contrabando de substâncias com fentanil para os Estados Unidos e age no sul da Califórnia e no Arizona. No início deste mês, oficiais alfandegários interceptaram 285 quilos de metanfetamina escondida de forma semelhante, em meio a um carregamento de aipo.