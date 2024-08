Pelo menos 15 civis mortos em bombardeio no norte do Mali

Pelo menos 15 civis, incluindo muitas crianças, morreram neste domingo (25) em bombardeios com drones no norte do Mali, informaram fontes concordantes, em uma zona de confrontos entre separatistas e jihadistas, por um lado, e o Exército do país e seus aliados russos, por outro.

Os grupos armados separatistas perderam o controle de várias localidades do norte desde 2023, após uma ofensiva do Exército do Mali, um país liderado por uma junta militar que decidiu cortar laços com a França, a ex-potência colonial, e seus parceiros europeus e buscar o apoio político e militar da Rússia.

"O Exército da junta do Mali e os mercenários russos do grupo Wagner [...] executaram vários bombardeios com drones provenientes de Burkina Faso em Tinazaouatène, a poucos metros do território argelino", indicaram os separatistas, que relataram um balanço provisório de 21 civis mortos, entre eles 11 crianças, além de dezenas de feridos e "danos materiais enormes".