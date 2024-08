Papa condena lei ucraniana que proíbe Igreja Ortodoxa vinculada a Moscou

O papa Francisco condenou, neste domingo (25), a lei promulgada pela Ucrânia para proibir a Igreja Ortodoxa vinculada a Moscou no país.

"Não se tocam nas Igrejas", afirmou o jesuíta argentino durante a oração semanal do Angelus. "Pensando nas leis aprovadas recentemente na Ucrânia, temo pela liberdade dos que rezam", acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, promulgou no sábado a lei que proíbe as atividades da Igreja Ortodoxa ucraniana do Patriarcado de Moscou, durante muito tempo o principal culto do país.