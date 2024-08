Governo Lula diz acompanhar com grave preocupação escalada de tensão entre Israel e Hezbollah

O governo Lula afirmou neste domingo, 25, que acompanha com "grave preocupação" a escalada de tensões entre Israel e o grupo paramilitar libanês Hezbollah. Em nota, o Itamaraty desencorajou "fortemente" viagens para a região e pediu "máxima contenção" das partes envolvidas.

"O governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, a escalada de tensões observada, na última madrugada, no Líbano e em Israel, com ataque israelense contra alvos no Sul do Líbano e lançamento de foguetes pelo Hezbollah contra o território israelense", diz a nota do Itamaraty.

Neste domingo, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, sinalizou que novos ataques do grupo contra Israel podem ocorrer. Nasrallah disse que se os resultados do ataque de hoje não "forem suficientes" o grupo poderá avaliar reações futuras.