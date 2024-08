Crimes de extrema direita têm alta recorde na Alemanha

Relatório cita 9.802 ocorrências policiais ligadas à cena de extrema direita no primeiro semestre deste ano – quase 3 mil a mais que no mesmo período de 2023. Deputada adverte que balanço final deve ser ainda mais alto.O número de crimes cometidos por extremistas de direita na Alemanha está novamente em alta. Foram 9.802 casos apenas no primeiro semestre de 2024. Para efeito de comparação, no mesmo período de 2023 foram registrados 6.992 crimes motivados por extremismo de direita. O número do ano passado já representava um recorde à época. Os novos dados foram compliados pelo Ministério Federal do Interior da Alemanha como parte de uma solicitação apresentada pela deputada federal Petra Pau, membro do Partido A Esquerda (Die Linke) e vice-presidente do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão. De acordo com o jornal Frankfurter Rundschau, que teve acesso ao relatório nesta quinta-feira (22/08), muitos desses crimes envolveram pichações de suásticas e gritos de slogans nazistas, mas houve também ocorrências de violência: 318 no total no primeiro semestre de 2024 – exatamente o mesmo número dos primeiros seis meses do ano passado. Ao todo, 166 pessoas ficaram feridas. Deputada responsabiliza AfD Ao Frankfurter Rundschau, a deputada se queixou do "aumento do discurso de ódio e da misantropia nas mídias sociais, mas também nos parlamentos" e ainda criticou a "normalização" desse cenário. Segundo ela, tudo isso está transbordando para as ruas. Pau afirmou que o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) também é parcialmente responsável por esse cenário por agir como "força motriz da violência de direita". "Tendo em vista esses números, estou muito preocupada com as próximas eleições estaduais deste ano e suas consequências”, disse a deputada, em referência às três eleições que vão ocorrer em setembro nos estados da Saxônia, Turíngia e Brandemburgo, todos no leste alemão, e nos quais a AfD aparece no topo das pesquisas em dois dos pleitos. "Não devemos deixar as pessoas afetadas pela violência e pelo racismo de direita sozinhas na atmosfera tensa da campanha eleitoral e, especialmente, após as eleições”, disse Pau. Números podem aumentar ainda mais No segundo bimestre de 2024, a Saxônia sozinha registrou 600 crimes ligados à extrema direita – mais do que qualquer outro estado alemão no mesmo período, mesmo sendo o sétimo estado mais populoso do país. De acordo com Pau, é certo que o número real de delitos é significativamente maior porque a polícia e os estados só costumam consolidar todos os dados mais tarde. Ela afirma que ao longo de 2023, por exemplo, os dados divulgados mensalmente pelas autoridades policiais somaram cerca de 19 mil ocorrências em 12 meses. Mas a inclusão tardia de novos dados ao longo de 2024 fez o número final saltar para quase 29 mil crimes. Segundo números do Departamento Federal de Investigações (BKA, na sigla em alemão), foram cometidos cerca de 60 mil crimes com motivação política na Alemanha em 2023. Destes, 28.945 foram associados a extremistas de direita - 23,21% a mais que em 2022. A cena de extrema direita ainda foi ligada a 1.270 crimes violentos. jps/ra (DW, ots)