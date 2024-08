Bombardeio a hotel na Ucrânia mata funcionário da 'Reuters' e fere dois jornalistas

Além do hotel, um prédio de vários andares próximo também foi destruído, disse o governador regional de Donetsk, Vadim Filashkin.

O disparo atingiu o Hotel Sapphire, na cidade de Kramatorsk, no sábado, onde uma equipe de seis pessoas da agência estava hospedada. Evans, de 38 anos, era um ex-soldado britânico que trabalhava na agência de notícias desde 2022. Não ficou imediatamente claro se o hotel havia sido deliberadamente atacado, mas o presidente ucraniano Volodmir Zelenski culpou Moscou pelo ataque e disse que as forças russas usaram um míssil Iskander, um tipo de míssil balístico frequentemente usado na Ucrânia.

O consultor de segurança Ryan Evans, que trabalhava com uma equipe de jornalistas da agência de notícias Reuters , morreu neste sábado, 24, e dois jornalistas ficaram feridos depois que um míssil atingiu o hotel em que estavam hospedados no leste da Ucrânia, disse a Reuters em um comunicado.

Também no sábado, a chancelaria da Ucrânia acusou Belarus, aliada da Rússia, de concentrar tropas na fronteira comum, e alertou que Minsk deveria evitar ações hostis.

O ataque ocorre enquanto Kiev força uma incursão em território russo por Kursk. Do lado russo, cinco pessoas morreram em bombardeios ucranianos na região fronteiriça de Belgorod, disseram autoridades.

A região ucraniana de Kharkiv também foi alvo de ataques russos, resultando em vários feridos civis, escreveu o governador regional Oleh Syniehubov no aplicativo de mensagens Telegram.

Em 2022, quando a Rússia promoveu a invasão de larga escala contra a Ucrânia, as tropas russas entraram por Belarus e avançaram até as vizinhanças da capital Kiev. (Com agências internacionais).