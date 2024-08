Polícia mantém buscas por agressor que matou três pessoas em festival na Alemanha

O "Festival da Diversidade", que marca o 650º aniversário da cidade, começou na sexta-feira e deveria durar até domingo, com vários palcos nas ruas centrais oferecendo atrações como música ao vivo e acrobacias. Solingen tem cerca de 160.000 habitantes e está localizada perto de cidades maiores como Colônia e Duesseldorf.

"Estamos profundamente chocados com o ataque brutal ao festival da cidade em Solingen", disse a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, em uma declaração na manhã deste sábado. "Nossas autoridades de segurança estão fazendo tudo o que podem para capturar o perpetrador e estabelecer o pano de fundo do ataque".

Há uma preocupação com o aumento de ataques com facas na Alemanha, e Faeser propôs recentemente endurecer as leis sobre armas para permitir que apenas facas com lâmina de até 6 centímetros sejam portadas em público, em vez do comprimento de 12 centímetros, que é atualmente permitido./AP