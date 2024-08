O Hamas enviou uma delegação ao Cairo neste sábado (24), embora não participe das negociações do fim de semana que buscam uma trégua com Israel em Gaza e a libertação dos reféns detidos pelo grupo islamista após dez meses de guerra.

SOLINGEN:

Uma pessoa é presa na Alemanha por suposta relação com autor de esfaqueamento que deixou três mortos

A polícia alemã prendeu neste sábado (24) um indivíduo que pode estar ligado a um esfaqueamento que deixou três pessoas mortas e quatro gravemente feridas em Solingen, no oeste do país, e disse que um motivo “terrorista” “não pode ser descartado”.

(Alemanha atentado aniversário faca, 406 palavras, já transmitida)

LA GRANDE-MOTTE:

França inicia investigação antiterrorismo por ataque 'antissemita' contra sinagoga

Autoridades francesas abriram neste sábado(24) uma investigação antiterrorismo após uma explosão em frente a uma sinagoga em La Grande-Motte, no sul do país, que deixou um agente policial ferido.

(França sinagoga explosão religião, 569 palavras já transmitida)

STOKE MANDEVILLE:

Sob forte chuva, chama dos Jogos Paralímpicos é acesa na Inglaterra

Quatro dias antes do início dos Jogos Paralímpicos de Paris, a chama foi acesa neste sábado (24) sob uma chuva implacável na cidade inglesa de Stoke Mandeville, onde a ideia dos Jogos nasceu após a Segunda Guerra Mundial.

(Inglaterra esporte jogos inclusão, 646 palavras, já transmitida)

DOUCHY:

Alain Delon é enterrado na França

Depois passar a vida sob os holofotes, o lendário ator francês Alain Delon foi enterrado neste sábado com total privacidade de seus familiares em uma capela de sua propriedade em Douchy, no centro da França.

(França gente cinema morte, 650 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FÓRMULA 1

ZANDVOORT

Lando Norris (McLaren) conquista pole do GP da Holanda de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position no domingo no Grande Prêmio da Holanda, 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de ter sido o piloto mais rápido neste sábado (24) no circuito de Zandvoort.

(Países Baixos esporte automobilismo poleposition, 541 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

