MP da Venezuela convoca candidato opositor para depor na segunda-feira

O órgão informou em sua conta no Instagram que ele deve comparecer “em 26 de agosto de 2024, às 10 horas, para depor sobre os fatos relacionados à publicação e manutenção do site ‘https:resultadosconvzla.com’”.

A intimação menciona o site no qual cópias dos resultados foram publicados pela oposição, que afirma que comprovam a derrota do presidente Maduro para González Urrutia.

O candidato da oposição será ouvido por supostos crimes de “usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, instigação à desobediência às leis, crimes de informática, associação para cometer crimes e conspiração”, detalha o texto.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou Maduro reeleito com 52% dos votos, enquanto a oposição, liderada por María Corina Machado, alega que seu candidato venceu com 67% dos votos, segundo as cópias das atas divulgadas na Internet. O chavismo alega que elas são “forjadas”.