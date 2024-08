Milan decepciona e perde para o recém-promovido Parma

O Milan ainda não acertou seu rumo no início desta temporada: depois de um empate em casa no último fim de semana, o atual vice-campeão da Serie A perdeu para o recém-promovido Parma (2-1) neste sábado (24), pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Com dois jogos já disputados, o novo Milan do técnico Paulo Fonseca ainda não decolou. O treinador português, que sucedeu Stefano Pioli neste verão (europeu), continua sem vencer à frente do clube lombardo.

A sua equipe, sem o atacante Álvaro Morata, sofreu o primeiro gol aos 2 minutos marcado pelo atacante romeno Dennis Man.