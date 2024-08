Leipzig estreia com vitória sobre o Bochum; Stuttgart perde para o Freiburg

O gol foi marcado por Nusa, norueguês de 19 anos que foi contratado há apenas 10 dias ao futebol belga para cobrir a saída do jogador espanhol e campeão europeu Dani Olmo, que se transferiu para o Barcelona.

O Leipzig, candidato nos últimos anos ao título do campeonato alemão, teve dificuldades para encontrar brechas na defesa do Bochum, equipe que milagrosamente permaneceu na Bundesliga na temporada passada.

O RB Leipzig venceu o Bochum por 1 a 0 em seu estádio neste sábado (24) pela primeira rodada da Bundesliga 2024/25 com um gol marcado por um jogador recém contratado, o norueguês Antonio Nusa, enquanto o vice-campeão Stuttgart perdeu por 3 a 1 em sua visita ao Freiburg.

Graças a uma recuperação de Benjamin Cesco, Nusa conseguiu abrir o placar aos 59 minutos, na segunda bola que tocou, com quatro minutos em campo.

Em Freiburg, o Stuttgart, segundo colocado da Bundesliga na temporada passada, perdeu por 3 a 1, apesar de ter começado vencendo, já que no segundo minuto Ermedin Demirovic marcou um gol acrobático de voleio. Mas os jogadores comandados por Julian Schuster, que sucedeu Christian Streich no banco do Freiburg, viraram o placar principalmente graças a dois gols de Kübler.

Esta vitória coloca o Freiburg no topo da tabela do campeonato alemão, depois dos jogos já disputados neste sábado.