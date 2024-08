Lando Norris (McLaren) conquista pole do GP da Holanda de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position no domingo no Grande Prêmio da Holanda, 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de ter sido o piloto mais rápido neste sábado (24) no circuito de Zandvoort. Numa pista seca mas com muito vento, o britânico superou seus adversários, ficando à frente do atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), e de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 356 e 499 milésimos de segundo, respectivamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O inglês de 24 anos alcançou assim a quarta pole position da sua carreira e a terceira desta temporada, depois de Budapeste e Barcelona. Na corrida tentará a vitória, algo que não conseguiu nas três ocasiões anteriores.

"É incrível. Consegui uma ótima volta logo no final, então estou muito feliz. A equipe fez um ótimo trabalho. A sensação no carro foi magnífica, os novos recursos adicionados neste fim de semana parecem funcionar muito bem. A corrida será difícil, mas quero muito estar lá", comemorou Norris. Pela primeira vez desde 2021, com o retorno da Fórmula 1 à bela pista localizada às margens do Mar do Norte, o herói local Max Verstappen se viu superado, após três anos consecutivos com a pole e a vitória diante de sua "maré laranja". - Hamilton e Sainz eliminados no Q2 -

Piastri, logo atrás de Norris no Q1 e Q2, não conseguiu repetir esse desempenho durante o Q3 e teve que se contentar com a terceira posição no grid. Ele largará à frente do britânico George Russell (Mercedes), que confirmou sua boa fase atual. O mexicano Sergio Pérez, que teve dificuldades na sexta-feira, alcançou uma inesperada quinta posição ao volante do segundo Red Bull e largará à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari). O 'Top 10' é completado pelo veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o tailandês Alex Albon (Williams), o canadense Lance Stroll (Aston Martin) e o francês Pierre Gasly (Alpine).