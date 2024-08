Barça sofre mas vence Athletic Bilbao (2-1) de Nico Williams

O Barcelona, ainda sem conseguir inscrever o seu grande reforço da temporada, Dani Olmo, sofreu para vencer por 2 a 1 o Athletic Bilbao de Nico Williams, jogador cobiçado pelo Barça desde o fim da Euro-2024, neste sábado (24) pela segunda rodada de LaLiga. Depois de marcar dois gols na visita ao Valencia na abertura do Campeonato Espanhol, o atacante polonês Robert Lewandowski deu os três pontos à sua equipe ao aproveitar uma rebatida do goleiro visitante Álex Padilla, aos 75 minutos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogador de 36 anos viu assim o seu esforço ser recompensado depois de ter acertado a trave duas vezes (37' e 57') diante da baliza defendida por Padilla, titular devido às ausências por lesão do campeão europeu Unai Simón, e de seu reserva Julen Agirrezabala.

"Especialmente no primeiro tempo, ele poderia ter marcado um ou dois gols... mas, no final, é o atacante quem marca os gols", disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick, após a partida. "O segundo gol nos deu a vitória. Três pontos, perfeito", comemorou o ex-técnico do Bayern de Munique e da seleção alemã. Foi uma vitória difícil para o clube catalão, que entrou em campo com uma escalação inédita, sem vários titulares regulares como Gavi, De Jong, Araujo, Christensen e Dani Olmo, que ainda não conseguiu se inscrever na liga espanhola devido à situação financeira do Barça.

- Seis pontos em seis - Após este triunfo, o Barça empata com o Celta de Vigo como as duas únicas equipes com campanha 100%. Com um jogo coletivo convincente no segundo jogo oficial sob o comando de seu novo treinador, o alemão Hansi Flick, o clube catalão abriu o placar através do seu prodígio Lamine Yamal, cujo chute de pé esquerdo de fora da área foi desviado pela cabeça de Iñigo Lekue (24').

Sancet empatou convertendo um pênalti que havia sido confirmado pelo VAR após uma falta sofrida por Álex Berenguer (42'). O time basco, campeão da Copa do Rei e quinto colocado de LaLiga na temporada passada, somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. Nico Williams, que jogou os 90 minutos embora discreto em campo, foi vaiado pela torcida 'culé' no Estádio Olímpico Lluís Companys após não ter assinado com o Barça.