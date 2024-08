Primeiro-ministro indiano visita Ucrânia para tentar 'restabelecer' a paz com a Rússia

"Apoiamos o diálogo e a diplomacia para restabelecer a paz e a estabilidade o mais rápido possível. E para isso, a Índia está disposta a fazer todas as contribuições possíveis com os países amigos", afirmou, durante uma entrevista coletiva com o homólogo polonês Donald Tusk.

A empresa estatal de ferrovias divulgou um vídeo que mostra Modi saindo do trem e cumprimentando as autoridades que o receberam na plataforma.

Na Ucrânia, Modi se reunirá com o presidente Volodimir Zelensky para falar sobre as "perspectivas de uma solução pacífica do conflito na Ucrânia" e o "aprofundamento da amizade Índia-Ucrânia", segundo um comunicado de seu gabinete.

A Índia tenta manter um equilíbrio delicado entre a Rússia, com a qual estabeleceu fortes vínculos, e as nações ocidentais, com as quais pretende intensificar os laços para contra-atacar a China, seu rival regional.

Modi evitou condenar explicitamente a invasão russa da Ucrânia desde o início do conflito, há mais de dois anos, e sempre optou pela abstenção nas votações das resoluções da ONU contra a Rússia.