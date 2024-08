Milei enfrenta Senado argentino por aumento nas aposentadorias

O presidente argentino, Javier Milei, anunciou, nesta sexta-feira (23), que vetará o aumento das aposentadorias aprovado na quinta-feira no Senado, após uma semana de reveses no Congresso relacionados ao orçamento e ao controle dos serviços de inteligência do Estado. "O veto vai ser completo, vai ser total", assegurou Milei em uma entrevista ao canal "La Nación +" nesta sexta-feira. E acusou os senadores de "degenerados fiscais", replicando uma mensagem do subsecretário de imprensa da Casa de Governo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O aumento que deriva dessa lei implica em um aumento do custo em termos do PIB (Produto Interno Bruto) de 1,2%", disse o presidente. "Que [eles] digam como vão pagar isso, porque isso se paga com pobreza, com menos crescimento", acrescentou.

Na quinta-feira, o Senado aprovou uma lei que aumenta as aposentadorias em 8,1% para compensar a perda dos primeiros quatro meses do mandato de Milei, quando a inflação acabou com as aposentadorias com um acumulado entre dezembro e março de quase 70%. Como a aprovação foi por maioria de dois terços da câmara, mesmo que Milei a vete, o Senado pode reverter o veto com uma nova votação de dois terços. A partir de abril, o governo concedeu aumentos que equiparavam à inflação e, desde julho, por meio de um decreto, as aposentadorias são reajustadas automaticamente pelo índice de aumento de preços geral medido pelo Estado.

A aposentadoria mínima atualmente é de 225.454 pesos (233 dólares no câmbio oficial ou 1.287 reais), enquanto a cesta básica total para que um adulto não seja pobre é de 291.417 pesos (301,6 dólares ou 1.666 reais) Em outro revés legislativo para Milei, a Câmara dos Deputados rejeitou na terça-feira um decreto através do qual o governo havia alocado 100 bilhões de pesos (103,5 milhões de dólares no câmbio oficial ou 571,9 milhões de reais) como "fundos reservados" à Secretaria de Inteligência do Estado (SIDE), ou seja, dinheiro cujo destino não é público. A rejeição teve até mesmo votos negativos (20 de 37) do setor do partido Proposta Republicana (PRO), liderado pelo ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019), um aliado do governo.