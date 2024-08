Kamala Harris aceita nomeação democrata com discurso de unidade

Kamala Harris aceitou na quinta-feira (22) a nomeação presidencial do Partido Democrata durante a convenção do partido em Chicago, com uma mensagem de unidade. "Em nome do povo, de cada americano, independentemente do partido, da raça, do gênero ou da língua que sua avó fale, aceito a nomeação", declarou a vice-presidente de 59 anos, prometendo guiar o país em "um novo caminho". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eu serei a presidente que nos unirá em nossas maiores aspirações", prometeu a advogada no discurso mais importante de sua carreira.

Vestida com um terno azul-marinho, cor do partido democrata, ela agradeceu ao presidente Joe Biden pelo apoio à sua candidatura, após ele ter desistido de tentar a reeleição. "O caminho que me trouxe até aqui foi, sem dúvida, inesperado", afirmou Kamala diante dos mais de 5 mil delegados do Partido Democrata que oficializaram sua candidatura. "Mas as reviravoltas improváveis não me são desconhecidas". Kamala homenageou seus pais como forças inspiradoras que moldaram sua trajetória e falou sobre suas origens na Califórnia, como filha de imigrantes (seu pai é jamaicano e sua mãe era indiana).

- "Sistema migratório fraturado" - A vice-presidente viveu uma noite de glória no United Center, casa dos Chicago Bulls e dos Chicago Blackhawks. Em um tom ancorado na unidade nacional, ela abordou temas como a migração e a política internacional americana.

Kamala prometeu reformar o "sistema migratório fraturado" do país e não cair no dilema de escolher entre uma fronteira segura ou um esquema para abordar a migração de forma mais humanitária. "Sei que podemos carregar com orgulho a nossa herança como nação de imigrantes. (...) Podemos criar um caminho para a cidadania e proteger nossa fronteira", disse, ao mencionar uma questão delicada para a administração Biden. Ela também afirmou que está trabalhando sem pausa ao lado do presidente americano para conseguir um acordo de trégua em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas e falou sobre o conflito que já provocou mais de 40 mil mortes.

"Sempre apoiarei o direito de Israel de se defender e sempre garantirei que Israel tenha a capacidade de se defender", disse na convenção. "Ao mesmo tempo, o que aconteceu em Gaza nestes 10 meses é devastador. Muitas vidas perdidas (...). "A escala do sofrimento é de partir o coração", acrescentou. "O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com esta guerra, de modo que Israel permaneça em segurança, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza termine e o povo palestino possa tornar realidade o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação", disse. A candidata também prometeu "permanecer firme ao lado da Ucrânia" e dos países aliados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A vice-presidente dedicou uma parte do discurso para atacar o rival eleitoral, o magnata republicano Donald Trump, a quem acusou de querer provocar o retrocesso do país. O ex-presidente, "em muitos aspectos, não é um homem sério", disse, antes de acrescentar que "as consequências (...) de colocar Donald Trump de volta na Casa Branca são extremamente graves". - "Nada além de falar" -