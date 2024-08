Harris e Trump entram na corrida final pela Casa Branca

Kamala Harris e Donald Trump iniciam, nesta sexta-feira (23), uma maratona final de 10 semanas de corrida rumo às eleições presidenciais de 5 de novembro, com a democrata em ascensão depois de um discurso eletrizante no dia anterior, no qual aceitou a nomeação do Partido Democrata. Menos de três semanas antes do esperado debate entre a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano - e apenas um mês antes do início da votação antecipada - as pesquisas mostram que a batalha pela Casa Branca está acirrada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Harris deixa a Convenção Nacional Democrata realizada esta semana em Chicago com os ventos a seu favor. Ela ultrapassou Trump nas pesquisas, apagando a vantagem que o republicano exibia antes da desistência do presidente Joe Biden há um mês.

Mas Dan Kanninen, um dos gestores da campanha de Harris, alertou em um evento da Bloomberg à margem da cúpula do partido que a disputa "não mudou fundamentalmente" e permanece "muito, muito acirrada". "Temos um enorme entusiasmo - acredito que o impulso está do nosso lado - mas agora temos que fazer algo com isso e envolver o eleitorado de forma eficaz", disse ele. Harris aceitou a nomeação presidencial do seu partido em uma deslumbrante última noite em Chicago, cercada por uma constelação de celebridades que prepara o cenário para uma corrida cansativa até às eleições.

- Margens estreitas - A vice-presidente, de 59 anos, conseguiu ficar à frente nas pesquisas por margens muito estreitas, revertendo o que começava a parecer uma tendência a favor de Trump, até que Biden se retirou, pressionado por questões sobre sua idade avançada de 81 anos, e a apoiou. Em apenas um mês, Harris arrecadou um recorde de US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões) para sua campanha, desfrutando de uma lua de mel política.

No entanto, os líderes do partido alertam que a sua candidatura pode ser afetada por ventos contrários, como controvérsias internas sobre a posição do governo Biden em relação à guerra de Gaza. As pesquisas também poderão variar com a possível retirada, nesta sexta-feira, do candidato independente Robert F. Kennedy Jr, disposto a apoiar Trump. O membro do clã Kennedy planeja fazer um anúncio nesta sexta-feira no Arizona, onde Trump também faz campanha, e promete apresentar um "convidado especial".

Os analistas não concordam sobre o efeito que a saída de Kennedy teria. As pesquisas não lhe dão mais do que um dígito nas intenções de voto e a sua proximidade com as teorias da conspiração transformaram-no em uma figura marginal. No entanto, em uma disputa tão incerta, mesmo alguns milhares de votos em um estado crucial podem, em última análise, determinar quem ganha a Casa Branca. Pesos-pesados democratas, como Michelle Obama e Bill Clinton ou o companheiro de chapa de Harris, Tim Walz, alertam que o partido poderá perder para os republicanos de Trump se cair no triunfalismo.

- Conquistar o centro - Trump tem tentado em grande parte mobilizar a sua base conservadora com avisos apocalípticos sobre "migrantes criminosos" e pintando um quadro sombrio de um país em "decadência" que só ele poderia salvar. Do outro lado, Harris e os democratas aproximaram-se do centro.