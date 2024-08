Expectativa de vida volta a crescer na Alemanha

Média em 2023 foi de 88,3 anos de idade para mulheres e 78,6 anos para homens, o que representa aumento de 0,4 ano em relação a 2022 e sinaliza retomada após pandemia de covid-19.A expectativa de vida na Alemanha voltou a crescer em 2023 tanto para as mulheres quanto para os homens, após um declínio registrado durante a pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (21/08) pelo Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis). A expectativa média de vida ao nascer na Alemanha em 2023 foi de 88,3 anos de idade para as mulheres e 78,6 anos para os homens, o que representa um aumento de 0,4 ano em relação a 2022. A média do país havia diminuído 0,6 ano para mulheres e homens entre 2019 e 2022, período fortemente marcado pela pandemia. O Destatis avalia que a expectativa de vida ainda não retomou o patamar de antes da covid-19, mas afirma é possível notar uma clara tendência de recuperação. Pavel Grigoriev, diretor do Grupo de Pesquisa sobre a Mortalidade no Instituto Federal de Pesquisa Populacional (BiB) da Alemanha, avalia que os dados mais recentes não chegam a surpreender, uma vez que essa recuperação já era esperada. Ele diz que, após a covid-19, a Alemanha passou a retomar sua tendência de longo prazo. Para 2024, o especialista espera um aumento de 0,1 ou 0,2 ano. Os números da expectativa de vida ao nascer reúnem dados de mortalidade de todas as faixas etárias em um valor único, independente da idade relativa ou do tamanho da população de um determinado país. Segundo os estatísticos, essa medição permite fazer comparações ao longo do tempo. Apesar do nome, a expectativa de vida ao nascer não se refere ao tempo de vida dos bebês recém-nascidos. Segundo os dados atuais, os meninos nascidos em 2023 poderão chegar a idades de 81 a 90 anos, e as meninas, de 85 a 93 anos. Atrás da média europeia Os dados mais recentes sugerem que os homens nascidos na antiga Alemanha Oriental possuem expectativa de vida, em média, 1,4 ano menor do que seus compatriotas do oeste do país. Vários estudos sugerem que isso ocorre em razão da saúde ruim dos homens no leste. Já no caso das mulheres, a expectativa é a mesma nas duas partes do país. A expectativa de vida na Alemanha ainda está atrás de outros países do oeste da Europa, e a diferença parece aumentar, segundo um estudo realizado pelo BiB e juntamente com o Instituto Max Planck de Pesquisas Demográficas, que examinou as taxas de mortalidade durante várias décadas. Em 2000, a Alemanha estava 0,7 ano atrás da expectativa média ao nascer da Europa Ocidental. Em 2022, essa diferença aumentou para 1,7 ano. "A diferença de longo prazo na expectativa de vida dos alemães se deve em grande parte à mortalidade mais alta das doenças cardiovasculares na idade adulta mais avançada ou na de aposentadoria", afirmam os autores do estudo. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer em 2022 era de em 75,5 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no censo demográfico daquele ano. Os dados tiveram uma recuperação parcial naquele ano, após dois anos seguidos de quedas em 2021 e 2020, no auge da pandemia. rc (AFP, EBC)