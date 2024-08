Estados Unidos prende dissidente chinês sob acusação de espionagem

Um asilado político chinês foi preso nos Estados Unidos na última quarta-feira, 21, acusado de ser um espião a serviço da China. O comunicado foi feito pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA, afirma a BBC. De acordo com a emissora, Yuanjun Tang, de 67 anos, enfrenta acusações de ter espionado ativistas e dissidentes chineses residentes nos Estados Unidos e de ter feito declarações falsas quando interrogado pelo FBI.

Tang é cidadão estadunidense naturalizado e, segundo o pronunciamento do DOJ, teria atuado de 2018 a 2023 como agente da China por ordem do Ministério da Segurança do Estado (MSS), a principal agência de inteligência civil do governo chinês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com as acusações, ele receberia instruções do MSS de forma regular via e-mail e chats criptografados e estaria se reportando a um oficial de inteligência sobre indivíduos e grupos considerados pela República Popular da China como potencialmente adversos a seus interesses.