Com cinco representantes, Brasil domina quartas de final da Libertadores

O Fluminense, que eliminou o Grêmio nas oitavas, continuará a defesa do título do ano passado em outro confronto brasileiro, contra o Atlético-MG, que passou pelo San Lorenzo da Argentina.

O Brasil reafirmou que no nível dos clubes continua dominando o futebol sul-americano, ao colocar cinco equipes nas quartas de final da Copa Libertadores, entre elas Flamengo, Fluminense e Botafogo com sérias chances de conquistar o título.

O Botafogo terá pela frente um especialista no torneio continental: o tricampeão São Paulo, de volta depois de vários anos em baixa no cenário internacional.

O Brasil vem dominando a Libertadores nos últimos anos, com Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021) e Fluminense (2023) vencendo as últimas cinco edições.

Com um orçamento muito superior aos demais clubes da região, o Flamengo enfrentará o Peñarol do Uruguai, um dos clubes mais tradicionais do continente (cinco títulos de Libertadores) e que se sente confortável sem o favoritismo.

O time carioca faz a diferença com jogadores como os atacantes Gabigol e Pedro e estrangeiros de seleções, entre eles os uruguaios Nicolás De la Cruz, Matías Viña e Giorgian de Arrascaeta, além do chileno Erick Pulgar.

O River Plate do repatriado técnico Marcelo Gallardo aparece como o mais preparado a quebrar a hegemonia brasileira.