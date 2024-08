Vulcão entra em erupção na Islândia pela 6ª vez desde dezembro

Um vulcão entrou em erupção nesta quinta-feira (22) na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, lançando lava quente para o ar, o sexto episódio deste tipo registrado desde dezembro na região, informaram as autoridades.

Meios de comunicação islandeses informaram que o vilarejo de pescadores de Grindavík, que fica próximo do vulcão, foi evacuado, assim como ocorreu nas erupções anteriores. Essas fontes, no entanto, não detalharam quantas pessoas foram afetadas.

A Islândia conta com 33 vulcões ativos, o maior número na Europa. Esta ilha próxima do Polo Norte fica na dorsal mesoatlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectônicas euroasiática e norte-americana.

