Tim Walz aceita a nomeação democrata como candidato a vice de Kamala Harris

"Obrigado por sua confiança em mim", disse o governador no início do discurso.

O governador de Minnesota, Tim Walz, aceitou oficialmente na quarta-feira (21) a nomeação do Partido Democrata como companheiro de chapa de Kamala Harris na disputa acirrada pela Casa Branca.

O ex-treinador de futebol americano em uma escola do Ensino Médio falou um dia antes do discurso de Kamala Harris, que encerrará o evento nesta quinta-feira, o que será o ponto alto de uma convenção que viu grandes nomes do Partido Democrata, como os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, expressando apoio total a sua candidatura.

Walz, 60 anos, passou por dias intensos nas últimas semanas. Ele virou uma força importante e carismática na campanha de Kamala Harris, que enfrentará o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 5 de novembro.

Desconhecido fora do estado de Minnesota, Walz tem um currículo atípico, com décadas de experiência militar, mas também como professor de Geografia e treinador de futebol americano.