Soldado grava vídeos de receitas e viraliza na guerra da Ucrânia

Em meio às ruínas do leste da Ucrânia, perto das trincheiras, Ruslan concentra-se em não chorar enquanto corta cebolas com a sua longa faca de combate.

Na tela, suas mãos marcadas por explosões de granadas manuseiam habilmente cebolas. A descrição em seu perfil no TikTok resume sua vida: "Um cozinheiro no inferno da guerra".

Na noite anterior, ele pilotava drones no "inferno de Toretsk", na região ucraniana de Donetsk, onde as forças russas tentam avançar há meses.

No dia do encontro com a AFP, Ruslan revisita um clássico da culinária italiana: a pasta all'arrabiata.

Com três milhões de visualizações, o sucesso de seus vídeos superou as expectativas. Ele então envolveu seus companheiros de batalhão, que ligaram para suas esposas para obter mais receitas.

Na página TikTok do "influencer", as imagens sangrentas da guerra se alternam com receitas preparadas para os membros de sua comunidade. Além dos benefícios psicológicos, "vitais" para Ruslan, o espaço serve para estreitar os laços com civis da região.

Com humor, o cozinheiro usa para suas receitas produtos encontrados nas cidades devastadas que visita, como uma cápsula de bala calibre 12,7, que usa como pimenteiro. (Florent Vergnes)