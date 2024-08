Putin acusa Ucrânia de tentar bombardear usina nuclear

Ele não apresentou nenhuma prova ou detalhes do suposto ataque.

“O inimigo tentou bombardear a usina nuclear durante a noite”, disse Putin em uma reunião televisionada com membros de seu governo e governadores das regiões fronteiriças da Ucrânia.

Moscou vem alertando há vários dias sobre a “ameaça” de uma catástrofe nuclear no caso de um ataque à usina pelo Exército ucraniano, que em 6 de agosto lançou uma incursão militar terrestre sem precedentes na Rússia desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Até o momento, nenhuma autoridade ucraniana comentou as acusações russas.

O governador da região de Kursk, Alexei Smirnov, disse a Putin que as instalações da usina estavam funcionando sem problemas.

A Ucrânia e a Rússia têm se acusado repetidamente de ameaçar a segurança nuclear desde o início do conflito, desencadeado pela intervenção militar russa na ex-república soviética há dois anos e meio.

As tropas russas tomaram a usina abandonada de Chernobyl, no norte da Ucrânia, e a usina de Zaporizhzhya, no sul da Ucrânia, a maior da Europa, nos primeiros dias de sua ofensiva militar em grande escala, em fevereiro de 2022.

A usina de Zaporizhzhya continua a operar sob controle russo, que alega que as forças ucranianas tentaram repetidamente bombardeá-la com drones.