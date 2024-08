Corpo do empresário britânico Mike Lynch é encontrado após naufrágio na Itália

A imprensa italiana afirmou que era o corpo de Lynch, sem especificar as fontes. A Guarda Costeira anunciou em seguida à AFP que recuperou os cadáveres de todas as vítimas do sexo masculino, confirmando assim a morte do empresário.

Os mergulhadores encontraram o corpo do magnata britânico do setor de tecnologia Mike Lynch, cujo iate de luxo naufragou no início da semana na costa da Sicília, informou nesta quinta-feira (22) a Guarda Costeira italiana, que prossegue com os esforços para recuperar o corpo da última vítima.

Seis pessoas foram consideradas desaparecidas: Mike Lynch e sua filha Hannah, Jonathan Bloomer - CEO do Morgan Stanley International, filial do banco americano - e sua esposa, e Chris Morvillo - advogado que defendeu Mike Lynch no julgamento nos Estados Unidos - e sua esposa.

Os primeiros relatos de testemunhas afirmaram que o mastro de 75 metros do iate havia quebrado, mas novas informações reveladas na quarta-feira indicam que o cenário pode ter sido diferente.

A velocidade do naufrágio do iate e o fato de que as embarcações ao seu redor não foram afetadas provocam questionamentos, em particular sobre se a quilha lastrada, que funciona como contrapeso do imponente mastro, estava abaixada ou levantada no momento da tempestade.

O diretor do 'The Italian Sea Group', proprietário do estaleiro Perini Navi, que construiu o "Bayesian", apontou uma falha humana.