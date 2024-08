Trump acusa Biden e Harris de manipulação dos números de criação de emprego

O candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano, Donald Trump, acusou nesta quarta, 21, a administração do presidente Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, de manipular os dados de geração de empregos no país ao longo do último ano. A acusação vem após a revisão do payroll nos doze meses encerrados em março indicar que foram geradas menos 818 mil vagas do que inicialmente divulgado.

Em postagem em sua rede social Truth Social, Trump disse que a revisão de hoje se trata de um "escândalo massivo", e que a gestão de Biden e Harris "foi pega manipulando fraudulentamente as estatísticas de emprego para esconder a real ruína econômica que eles causaram".