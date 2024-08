PSG empresta Gabriel Moscardo ao Reims

Revelado pelo Corinthians, Moscardo foi contratado em janeiro pelo PSG, que o deixou no clube paulista por empréstimo no primeiro semestre para voltar a Paris em julho.

"O PSG conhece nossa estratégia com os jovens jogadores e sabe que estes encontrarão [no Reims] um ambiente no qual poderão se desenvolver", acrescentou o dirigente do clube da primeira divisão francesa.

