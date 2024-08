Em meio à destruição da Faixa de Gaza, uma engenheira palestina criou um sistema de dessalinização caseiro com madeira e vidro para abastecer com água potável os seus vizinhos afetados pela escassez desse bem vital.

CHICAGO:

'Sim, ela pode!': Obama pede eleição de Kamala Harris e união

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama empolgou a Convenção Nacional Democrata na terça-feira (20) em Chicago com um apelo emocionado pela eleição de Kamala Harris e por união nos Estados Unidos.

BRASÍLIA:

Disputa acirrada em São Paulo e sósia de 'Milei', os candidatos às eleições municipais brasileiras

Debates explosivos entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, candidatos apelidados de 'Milei' e um suspeito de espionagem aspirante ao cargo de prefeito do Rio de Janeiro: começou a campanha para as eleições municipais brasileiras em outubro.

PORTO VELHO:

'Temos dificuldades para respirar', lamentam afetados por fumaça das queimadas em Rondônia

"Temos dificuldades para respirar", reclama Tayane Moraes, moradora de Porto Velho. A capital de Rondônia está imersa há dias em uma nuvem de fumaça devido às queimadas recordes que atingem a Amazônia.

MOSCOU:

Moscou é alvo de um dos maiores ataque de drones de sua história

A cidade de Moscou sofreu durante a noite "uma das mais importantes" ofensivas de drones ucranianos desde o início do conflito, anunciou nesta quarta-feira (21) o prefeito da capital russa.

PARIS:

A incursão de tropas ucranianas na Rússia, uma aposta arriscada

A Ucrânia conseguiu recuperar a iniciativa na guerra com a surpreendente incursão iniciada há duas semanas contra o território russo, mas o sucesso da operação arriscada é extremamente incerto.

PORTICELLO:

Poucas esperanças de encontrar pessoas desaparecidas em veleiro na Itália

A busca pelos seis desaparecidos a bordo do luxuoso veleiro "Bayesian" do magnata britânico Mike Lynch, que virou na segunda-feira na Sicília, foi retomada na manhã desta quarta-feira (21), mas as esperanças de encontrar sobreviventes são escassas.

PARIS:

Naufrágio de veleiro na Itália expõe o perigo letal das trombas d'água

A tromba d’água suspeita de ter causado o naufrágio do veleiro do magnata britânico Mike Lynch na costa da Sicília é um fenômeno "violento e localizado", provavelmente potencializado pelas temperaturas extremamente altas do Mediterrâneo, explica à AFP um especialista francês do setor marítimo.

KASSALA:

Sudão luta contra epidemia de cólera com um sistema de saúde devastado pela guerra

"Sofro de uma diarreia aguda", declara Aisha Mohamed, encostada em uma cama de um hospital no sudeste do Sudão, cujo sistema de saúde, devastado por um ano de guerra, enfrenta uma epidemia de cólera.

PARIS:

Funeral de Alain Delon acontecerá no dia 24 de agosto

O funeral do ator francês Alain Delon acontecerá no sábado (24) na cidade de Douchy (centro da França), onde ele faleceu, e a cerimônia será celebrada pelo ex-bispo Jean-Michel Di Falco, informou o religioso à AFP.

SYDNEY:

Austrália aprova plano para construir maior central de energia solar do planeta

O governo da Austrália aprovou nesta quarta-feira (21) um plano para construir uma central de energia solar e de baterias que foi anunciado como o "maior complexo solar do mundo".

JUIZ DE FORA:

Gabrielzinho, o fenômeno brasileiro da natação paralímpica

Seu apelido é Gabrielzinho, mas apesar de ter apenas 1,21 m de altura, o jovem brasileiro é um gigante da natação paralímpica.

(BRA Brasil natação 2024 deficientes Paralímpicos, 690 palavras, já transmitida)

