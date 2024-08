Outros quatro corpos são encontrados após naufrágio de veleiro na Itália

Quatro corpos foram encontrados nesta quarta-feira (21) entre os destroços do veleiro de luxo do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que afundou na segunda-feira na Sicília, reduzindo ainda mais as chances de encontrar os dois últimos desaparecidos com vida.

Os quatro cadáveres, encontrados na parte da tarde e ainda não identificados, elevam o balanço de vítimas a cinco mortos, após a recuperação do primeiro corpo perto do local do naufrágio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pouco antes de anunciada a descoberta de dois primeiros corpos nesta quarta-feira, um jornalista da AFP viu mais de seis barcos partirem em questão de minutos do porto de Porticello, local do naufrágio a leste de Palermo.