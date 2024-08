Mergulhadores encontram quatro corpos em iate de luxo que naufragou na Itália

Mergulhadores encontraram nesta quarta-feira, 21, quatro corpos dentro do iate de luxo Bayesian, que naufragou na madrugada de segunda-feira, 19, na costa da Sicília, na Itália, informou uma fonte à AFP. Os mergulhadores participavam das buscas pelos seis desaparecidos no acidente, entre eles o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch. Os quatro corpos, ainda não identificados, elevam para cinco o número de vítimas, após a recuperação do corpo do chef do iate, Recaldo Thomas, ainda na segunda-feira. Ao todo, 15 pessoas escaparam em um bote salva-vidas e foram resgatadas por um veleiro próximo.

De acordo com as autoridades de proteção civil, o navio foi atingido por um tornado sobre a água, conhecido como tromba d'água, e afundou rapidamente, em poucos minutos. Entre as seis pessoas desaparecidas, está Mike Lynch, sua filha de 18 anos e associados que o defenderam com sucesso em um recente julgamento federal por fraude nos EUA. Horas antes da tromba d'água, estava sendo um realizada uma festa no iate Bayesian, em celebração à sua absolvição em junho. Havia 12 passageiros e 10 membros da tripulação a bordo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquanto isso, os investigadores do Ministério Público de Termini Imerese reúnem evidências para sua investigação criminal, que foi aberta imediatamente após a tragédia com o iate, embora nenhum suspeito formal tenha sido identificado publicamente. Há muitas dúvidas sobre o que fez com que o superiate, construído em 2008 pelo estaleiro italiano Perini Navi, afundasse tão rapidamente, quando o veleiro Sir Robert Baden Powell, que estava próximo, foi amplamente poupado e conseguiu ajudar a resgatar os 15 sobreviventes do naufrágio.