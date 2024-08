Israel: Hezbollah lança ataque de 50 foguetes e atinge casas nas Colinas de Golã

O grupo libanês xiita Hezbollah lançou mais de 50 foguetes em ataque nas Colinas de Golã nesta quarta-feira, 21. A ofensiva, que atingiu casas particulares, acontece um dia após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reunir com mediadores do Egito e Catar para discutir um cessar-fogo entre Israel e Hamas.

O Hezbollah afirmou que o ataque foi uma resposta a um ataque israelense no interior do Líbano na terça-feira à noite, que matou uma pessoa e feriu outras 19.

Em uma nova declaração sobre o cessar-fogo, o Hamas chamou a última proposta apresentada de uma "reversão" do que havia concordado anteriormente. O grupo também acusou os Estados Unidos de concordar com "novas condições" de Israel. Não houve resposta imediata dos EUA. Fonte: Associated Press.