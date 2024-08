Engenheira inventa sistema de dessalinização para diminuir a sede em Gaza

Debaixo dos vidros, a água salgada vinda do mar ou do lençol freático evapora e se condensa em gotículas de água destilada que, através de um longo tubo preto, chegam a outros canos cheios de carvão ativado para uma melhor filtração.

O dispositivo idealizado por Ines al-Gul consiste em um tonel construído com madeira dos poucos pallets de ajuda humanitária que entram no território e vidro recuperado das ruínas dos edifícios bombardeados.

Em meio à destruição da Faixa de Gaza, uma engenheira palestina criou um sistema de dessalinização caseiro com madeira e vidro para abastecer com água potável os seus vizinhos afetados pela escassez desse bem vital.

Mas a situação se agravou com o conflito que, segundo estima a ONG Oxfam, fez com que a quantidade de água disponível nesse território palestino diminuísse em 94%.

Conseguir água potável ali já era difícil antes da guerra com Israel, desencadeada após o ataque mortal do Hamas de 7 de outubro.

"É um mecanismo muito simples, fácil de usar e fácil de construir", afirma essa engenheira agrônoma de 50 anos, que vive na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza.

Sem suprimentos há meses e com a única central elétrica do território paralisada, o sistema de al-Gul tem a vantagem de que "não necessita de eletricidade nem painéis solares".

A quantidade de água disponível para cada morador de Gaza é agora de 4,74 litros por dia, "menos de um terço do mínimo recomendado nas situações de emergência", afirma.

“Tudo o que precisamos é de luz solar”, diz a engenheira. Essa é uma das poucas mercadorias que não estão em falta em Gaza, com uma média de 14 horas de sol por dia no verão e oito horas no inverno.

Para Mohamed Abu Daud, um morador de Gaza deslocado com o rosto cheio de suor pelo sufocante calor do verão, essa invenção "chega no momento ideal".

"Há dois meses que bebemos água potável graças a esse sistema", diz à AFP.