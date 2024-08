Eleições EUA: Com Barack e Michelle Obama, Convenção Democrata foca no futuro com Kamala Harris

A segunda noite de Convenção Nacional do Partido Democrata mirou no futuro, representado na figura de Kamala Harris, depois de despedida de Joe Biden. O escolhido para marcar essa transição foi o ex-presidente Barack Obama, destaque desta terça-feira, 20, no United Center, em Chicago.

Obama elogiou Joe Biden por colocar a ambição pessoal de lado e buscar o melhor para o país, interrompido pelos gritos de "obrigada Joe", da plateia. "Agora, a tocha foi passada e cabe a todos nós lutar pela América que queremos. E não se enganem, vai ter luta", declarou Barack Obama, sinalizando que a disputa será difícil, em meio à empolgação que tomou conta do partido após a substituição de Biden por Kamala.

"Apesar de toda a incrível energia que conseguimos gerar nas últimas semanas, de todos os comícios e memes, essa ainda será uma disputa acirrada em um país muito dividido", alertou. Quando criticou Donald Trump e ouviu vaias como resposta da plateia, ele reforçou: "não vaie, vote".