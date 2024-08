Convenção democrata recebe Tim Walz, candidato a vice de Kamala Harris

Desconhecido fora do estado de Minnesota, Walz tem um currículo atípico, com décadas de experiência militar, mas também como professor de Geografia e treinador de futebol americano.

Walz leva uma perspectiva rural, da região do meio-oeste dos Estados Unidos, para a Convenção Nacional Democrata.

"Nós fomos apresentados a Walz. Muitos de nós, no Arizona, não sabíamos quem ele era e agora estamos muito empolgados com ele", acrescentou.

"Há muita empolgação com Walz", disse Tom Hiserodt, um delegado de 56 anos do Arizona.

A dupla compareceu a um comício no mesmo ginásio que recebeu Convenção Nacional Republicana no mês passado.

Walz surpreendeu na terça-feira ao visitar algumas reuniões que acontecem durante a Convenção Nacional Democrata, antes de viajar com Kamala para um evento de campanha em Milwaukee.

No discurso desta quarta-feira, ele deve falar sobre suas origens em Nebraska, onde trabalhou na propriedade rural de sua família, em uma tentativa de estabelecer um vínculo com o coração dos Estados Unidos, uma faixa da população em que Trump tem um apoio considerável.

No TikTok, ou "TimTok" como ele chamou a plataforma em sua primeira aparição ao lado de seu cão Scout, ele acumula milhões de curtidas.

Assim como Kamala Harris, Tim Walz ganhou projeção na campanha, em particular nas redes sociais, onde a dupla tenta mobilizar os jovens.

O tapete azul do United Center também receberá nesta quarta-feira o ex-presidente Bill Clinton, que se une ao seleto clube de oradores em Chicago para reforçar a candidatura de Harris, que entrou na corrida eleitoral em desvantagem e de maneira tardia.

Clinton, que se tornou uma das figuras mais importantes do Partido Democrata, mas manteve um perfil discreto nos últimos anos, foi um dos primeiros a expressar apoio a Kamala Harris quando Biden, ao desistir da candidatura, sugeriu sua vice-presidente como sucessora.

O ex-presidente de 78 anos tem a difícil missão de conquistar uma plateia que chorou na segunda-feira com a despedida de Joe Biden, após meio século de carreira política, e renovou as esperanças na terça-feira com os discursos empolgantes de Michelle e Barack Obama.