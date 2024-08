Clube onde Beatles começaram a carreira se torna Airbnb

Os fãs dos Beatles poderão dormir — e festejar — no clube onde os 'Fab Four' começaram sua carreira, em uma casa perto de Liverpool, disponível para aluguel no site Airbnb a partir desta quarta-feira (21). "Minha casa é única. Os Beatles tocaram e se hospedaram aqui", escreve o proprietário da plataforma. Conhecida como Casbah Coffee Club é um dos lugares míticos para os aficionados pelo grupo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Este clube singular foi inaugurado em 1959, no porão de uma casa, por Mona Best, mãe do baterista da formação inicial, Pete Best.

Foram 13 apresentações da primeira banda de John Lennon, os Quarrymen, e mais de 40 dos Beatles. "A Casbah é o local onde tudo começou. Ajudamos a pintá-la. Considerávamos como nosso clube pessoal", disse Paul McCartney segundo o site dedicado ao local. "Com a abertura da Casbah era certo que haveria festa todas as noites de sábado", declarou Pete Best, atualmente com 82 anos, entrevistado pela agência britânica PA.

Os quartos acima do clube agora estão disponíveis para aluguel a curto prazo. É possível escolher entre as suítes McCartney, Lennon e Harrison. Outra é dedicada a Stuart Sutcliffe, o primeiro baixista da banda. Não há nenhum quarto com o nome de Ringo Starr, visto que ele se juntou ao grupo mais tarde, em 1962, ano do fechamento do clube. A oferta de aluguel da casa é uma "homenagem" ao quarteto e ao sonho de Mona Best de oferecer aos fãs a possibilidade de seguir os passos de seus ídolos, explicou seu filho.