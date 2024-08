Botafogo contrata jovem promessa do Lyon, Mohammed El Arouch

O Botafogo afirmou no comunicado que El Arouch assinou contrato até junho de 2026 e que já treina com os novos companheiros.

"Novo membro da família Botafogo. Bem-vindo, El Arouch", publicou o clube carioca na rede social X, numa mensagem acompanhada por uma foto do meio-campista de 20 anos ao lado de Textor.

O Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação do promissor meia francês Mohammed El Arouch, do Lyon, numa transferência entre dois clubes do empresário americano John Textor.

O Lyon, por sua vez, explicou em outra nota que a saída do jogador para outro clube do grupo Eagle Football foi realizada "sem indenização de transferência, mas com um incentivo de 50% em uma possível transferência futura".

No Lyon desde os 13 anos, El Arouch se destacou na vitória sobre o Caen na final da Copa Gambardella, equivalente à Copa da França para jogadores de até 18 anos, em 2022. Ele disputou apenas três partidas na primeira divisão.

No Rio, ele deverá enfrentar o compatriota Dimitri Payet, que se transferiu para o Vasco no ano passado. E El Arouch jogará ao lado de Jeffinho, emprestado pelo Lyon ao Botafogo até o final do ano.