Agressão contra policiais federais bateu recorde na Alemanha

Quase 3 mil agentes do órgão de segurança federal sofreram violência em 2023, mais de um quarto com ferimentos, também graves. Agressores são, na maioria, homens, muitos reincidentes.A Polícia Federal alemã registrou em 2023 um número recorde de agressões contra seus agentes em serviço: 2.979, segundo seu relatório anual, apresentado na cidade de Rostock, no nordeste da Alemanha, nesta segunda-feira (19/08). Dos agentes agredidos em 2023, 793 portaram ferimentos. Outro recorde desde 2001, quando o órgão – responsável pela proteção das fronteiras alemãs, inclusive estações ferroviárias e aeroportos – passou a compilar esses dados. Entre os feridos, 88 ficaram inabilitados para suas funções. Homens praticam mais violência contra policiais A maioria dos assaltos ocorreu no contexto de tarefas de rotina, como patrulhas, investigações criminais ou acompanhamento de deportações. Porém uma parcela significativa se deu durante operações em ferrovias, e partidas de futebol. O relatório revela, ainda, que 78% dos atacantes eram homens e, em quase metade dos casos, sob influência de álcool. Muitos já eram conhecidos do órgão de segurança, e quase um quarto, reincidentes. O total de 2.979 agressões inclui os 145 policiais feridos na confrontação com ativistas do clima em Lützerath, no oeste do país, de janeiro de 2023, frisa a Polícia Federal. O lugarejo estava prestes a ser engolfado pela mina de carvão adjunta, o que desencadeou manifestações dos grupos Última Geração e Greve pelo Futuro (Fridays for Future). Estes ocuparam a área, e os choques eclodiram quando os policiais intervieram para expulsá-los. A ambientalista sueca Greta Thunberg estava entre eles e foi detida. av (EPD,DPA)