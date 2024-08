Valentina Petrillo, a primeira atleta transgênero nos Jogos Paralímpicos

“Viverei o momento mais importante da minha carreira esportiva e realizarei meu sonho de infância”, disse Petrillo, 50 anos, em entrevista à AFP sobre o momento em que pisará na pista roxa do Stade de France, em 3 de setembro, para a corrida de 400 m na categoria T12 (pessoas com deficiência visual).

“Quando eu era homem, não me sentia eu mesma. Eu sempre corria com o freio de mão puxado, não era uma pessoa feliz, tão feliz quanto sou agora, mesmo sendo alguns anos mais velha”, disse Valentina Petrillo.

- "Não tenho medo" -

Mas ela está ciente de que, mais do que seu tempo, três anos depois que a levantadora de peso neozelandesa Laurel Hubbard se tornou a primeira atleta transgênero a participar das Olimpíadas em Tóquio, sua jornada pode ser marcada por críticas e ameaças on-line, como foi o caso durante as últimas Olimpíadas com as boxeadoras argelina Imane Khelif e taiwanesa Lin Yu-ting, que se viram no centro de uma controvérsia de gênero.

“Sei que serei criticada, que eles não entenderão por que estou fazendo isso, mas estou aqui, lutei durante anos para chegar onde estou e não tenho medo, é assim que sou”, enfatizou Valentina Petrillo.