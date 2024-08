UE planeja taxar em até 36% durante cinco anos veículos elétricos chineses, anuncia Comissão

Ao restante dos fabricantes lhe será imposta uma taxa adicional média de 21,3%, mais do que os 20,8% decididos em julho, se cooperarem com a investigação; e de 36,3% em caso contrário (em comparação aos 37,6% previstos há um mês).

A maioria dos fabricantes chineses se preocupa com a iniciativa. Bruxelas irá impor tarifas adicionais de 17% ao fabricante BYD, ao invés dos 17,4% previstos na taxa provisória decidida no mês passado; de 19,3% a Geely (frente aos 19,9%) e de 36,3% a SAIC (frente aos 37,6%).

Na UE, o mercado está em pleno auge. Até 2035, não se espera mais que carros novos com motor a combustão sejam vendidos e, atualmente, os veículos elétricos chineses representam 22% do mercado europeu, em comparação aos 3% de há três anos, segundo estimativas do setor. As marcas chinesas ocupam 8% do mercado.

A UE também planeja uma taxa de 9% durante cinco anos às importações dos carros elétricos da Tesla fabricados na China.

Essa taxa é muito mais baixa do que a pensada inicialmente por Bruxelas para os veículos elétricos chineses porque a Tesla recebe menos subsídios no gigante asiático, indicou a Comissão Europeia.