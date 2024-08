Parlamento venezuelano adia debate sobre polêmica lei contra 'o fascismo'

A maioria absoluta do chavismo - 256 dos 277 deputados da Assembleia Nacional (AN) - já aprovou um primeiro texto para regulamentar ONGs e planeja também legislar sobre redes sociais, que Maduro diz serem usadas para gerar violência e lançar "campanhas de ódio".

O presidente da AN, o poderoso dirigente Jorge Rodríguez, suspendeu a sessão na noite de segunda-feira (19). Não é incomum que as reuniões parlamentares sejam canceladas de última hora e sem explicação.

O presidente promove um boicote contra o WhatsApp e suspendeu a rede social X, de propriedade do magnata Elon Musk, seu novo inimigo. A medida, que inicialmente era por 10 dias, continua em vigor, conforme constatou a AFP.

É uma norma "avançada", disse Maduro na segunda-feira em uma reunião de seu Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). "Ela pega o melhor das leis europeias em relação ao fenômeno do nazismo e fascismo e adaptamos isso à Venezuela".

Protestos que eclodiram após a divulgação do resultado oficial deixaram 25 mortos no país caribenho - dois deles militares -, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos, que as autoridades chamam de "terroristas".

"Não permitiremos que o fascismo assalte o poder na Venezuela", prometeu Maduro, que afirma que Machado e González Urrutia estão por trás de uma tentativa de golpe de Estado e pede que sejam presos.

- "Viver sem o X" -