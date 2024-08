Parlamento ucraniano aprova proibição da Igreja ortodoxa vinculada à Rússia

O processo se acelerou com a criação, em 2018, de uma Igreja ortodoxa ucraniana independente de Moscou e, posteriormente, com o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, apoiada abertamente pelo Patriarcado de Moscou.

A Igreja afetada por essa decisão era anteriormente a mais popular da Ucrânia, um país com grande maioria ortodoxa. No entanto, perdeu muitos fiéis nos últimos anos, à medida que o sentimento nacionalista ucraniano ganhava força em relação à Rússia.

O Parlamento da Ucrânia aprovou, nesta terça-feira (20), um projeto de lei que proíbe a Igreja ortodoxa vinculada à Rússia, em um novo passo da ruptura religiosa, social e institucional com Moscou, dois anos e meio após o início da invasão russa no país.

No total, 265 deputados (dos 450 que compõem o Parlamento) aprovaram o projeto de lei, que proíbe as organizações religiosas vinculadas à Rússia, incluindo a Igreja ortodoxa ucraniana ligada ao Patriarcado de Moscou.

Em Kiev, vários fiéis rezavam nesta terça-feira do lado de fora do Mosteiro das Cavernas, vinculado ao Patriarcado de Moscou e fechado desde o ano passado.

“É um ato ilegal que constitui uma violação flagrante dos conceitos fundamentais de liberdade de consciência e direitos humanos”, reagiu um porta-voz do Patriarcado Russo, Vladimir Legoida, no Telegram.

Segundo o deputado Yaroslav Jelezniak, as paróquias da Igreja terão nove meses para "romper seus laços com a Igreja ortodoxa russa".

A Igreja vinculada à Rússia ainda conta com cerca de 9.000 paróquias na Ucrânia, em comparação com as entre 8.000 e 9.000 da Igreja Ortodoxa independente da tutela de Moscou, segundo a imprensa.

A eliminação das paróquias vinculadas a Moscou pode levar meses ou até anos, já que a proibição de cada uma delas deverá ser aprovada pela Justiça, segundo especialistas ucranianos.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2023 pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 66% dos ucranianos eram a favor da proibição da Igreja vinculada à Rússia.

Além disso, 54% dos ucranianos se identificavam com a Igreja independente, e apenas 4% com a subordinada ao Patriarcado russo, segundo uma pesquisa realizada pela mesma organização em 2022. No ano anterior, 42% dos entrevistados declararam sua adesão à Igreja independente e 18% à relacionada com o Patriarcado russo.