Palmeiras recebe Botafogo com obrigação de vencer para seguir na Libertadores

O Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque nesta quarta-feira (21) com a obrigação de vencer para seguir vivo na Copa Libertadores, depois de perder o jogo de ida das oitavas de final por 2 a 1 no Rio de Janeiro. O time paulista, campeão em 2020 e 2021 e semifinalista em 2022 e 2023, quer manter o status de dominador continental, enquanto os cariocas têm como objetivo se estabelecer entre os mais temidos da América do Sul.

- Divisor de águas -

O duelo pode ser um divisor de águas para o 'Verdão' na temporada: eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo e a cinco pontos da liderança no Campeonato Brasileiro, cair na primeira fase de mata-mata da Libertadores poderia colocar o time em crise. O Palmeiras chega para o jogo vindo de vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 no domingo, com o argentino Flaco López marcando o gol da vitória aos 56 minutos do segundo tempo. O resultado colocou a equipe na terceira posição do Brasileirão, com 41 pontos em 23 rodadas, a cinco do líder Botafogo.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá de volta o meia colombiano Richard Ríos, suspenso no jogo de ida, enquanto o lateral Mayke ainda é dúvida. O capitão Dudu, com problemas físicos, está fora. O Palmeiras pode ir para o jogo com uma linha de quatro defensores ou com três zagueiros, com a entrada de Murilo ao lado de Gustavo Gómez e Vitor Reis para povoar o meio-campo com a ajuda de Vanderlan e Marcos Rocha como alas. A grande esperança da equipe será o jovem Estêvão, reserva no jogo de ida depois de voltar de lesão, além do bom momento de Flaco López.

- Botafogo imparável - Por sua vez, o Botafogo quer derrubar em apenas três dias os dois gigantes do futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. No domingo, o 'Fogão' goleou o rival carioca por 4 a 1 no Brasileirão, resultado que o manteve como líder, com um ponto a mais que o Fortaleza.

Apesar de não poder contar com quatro titulares lesionados (Júnior Santos, Eduardo, Jeffinho e Rafael), as opções no elenco permitiram ao técnico Artur Jorge colocar reposições à altura para manter a regularidade. "Vamos enfrentar um Palmeiras muito forte individual e coletivamente, que tem uma capacidade muito grande nessa competição. Temos que estar preparados para todos os cenários", afirmou o técnico sobre o confronto. O jogo de volta será disputado na quarta-feira a partir das 21h30 (horário de Brasília), em São Paulo, com arbitragem do argentino Facundo Tello.

O Botafogo avança às quartas de final com uma vitória simples ou um empate, enquanto o Palmeiras precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar diretamente. Uma vitória dos paulistas por um gol de vantagem leva a decisão da vaga para os pênaltis. O vencedor vai enfrentar na próxima fase quem passar do confronto entre São Paulo e Nacional do Uruguai. -- Prováveis escalações: