Opositor pede impedimento de juíza responsável por 'certificação' de eleições venezuelanas

O ex-candidato opositor venezuelano Enrique Márquez solicitou, nesta terça-feira (20), o impedimento da juíza responsável pelo processo de "certificação" da questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, ao denunciar seu vínculo com o partido governista.

"Apresentamos um pedido de impedimento contra a presidente da sala eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, que está cuidando do caso, por seu manifesto vínculo político com o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) e com o presidente Nicolás Maduro, principal autor desta ação", disse Márquez à imprensa.

Maduro pediu à corte máxima que valide sua proclamação para um terceiro mandato, anunciada em meio a denúncias de fraude por parte da oposição liderada por María Corina Machado, que reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) não publicou a apuração detalhada da eleição de 28 de julho, alegando um suposto ataque hacker.