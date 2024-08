Lille e Dinamo Zagreb dão grande passo rumo à nova Liga dos Campeões

O francês Lille e o croata Dinamo Zagreb conseguiram vitórias convincentes sobre o tcheco Slavia Praga (2-0) e o Qarabag (3-0), do Azerbaijão, respectivamente, no jogo de ida dos playoffs de acesso ao grupo único da nova Liga dos Campeões.

Não haverá mais a habitual divisão em oito grupos de quatro equipes, mas sim um grupo único e um sistema de classificação por pontos para as 36 equipes participantes.

O Lille está muito perto de se classificar, depois de ter eliminado o turco Fenerbahçe do técnico José Mourinho na fase anterior e agora de derrotar o Slavia Praga por 2 a 0, com gols do canadense Jonathan David no início do segundo tempo (52') e do kosovar Edon Zhegrova na reta final (77').

Os franceses viajarão, portanto, numa situação muito favorável na próxima semana à República Tcheca.