Japão: aeroporto cancela 36 voos e atrasa mais de 200 após desaparecimento de tesoura em loja

O desaparecimento de uma tesoura no Novo Aeroporto de Chitose, em Hokkaido, no Japão, levou ao cancelamento de 36 voos e ao atraso de outros 201 no último fim de semana. As informações são da BBC. O objeto foi perdido em uma loja próxima aos portões de embarque, causando a suspensão das verificações de segurança por um período aproximado de duas horas. Centenas de viajantes ficaram temporariamente retidos e os passageiros que estavam na sala de embarque tiveram que passar novamente pelos procedimentos de segurança, o que gerou, de acordo com a BBC, enormes filas no local. Muitos viajantes afetados pelos cancelamentos e atrasos voltavam para casa após o feriado anual para o Festival Obon.

A tesoura, desaparecida no sábado, 17, foi encontrada na mesma loja no dia seguinte, por um funcionário. O anúncio foi feito pelo aeroporto nesta segunda-feira, 19, depois que as autoridades se certificaram de que se tratava do mesmo objeto. Em resposta ao pedido do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo para que a causa do ocorrido fosse investigada e evitada no futuro, o Aeroporto de Hokkaido, que opera o Novo Aeroporto de Chitose, informou reconhecer que o episódio foi resultado de problemas no sistema de armazenamento e gestão da loja. "Estamos cientes de que esse também é um incidente que poderia estar ligado a sequestro ou terrorismo, e trabalharemos mais uma vez para garantir mais atenção a esse gerenciamento", diz o comunicado.