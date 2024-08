Cão de Alain Delon não será sacrificado como queria o ator

Loubo, o cão pastor-belga-malinois do falecido ator Alain Delon, "não será sacrificado" para acompanhar o artista no túmulo, como ele desejava, anunciou nesta terça-feira (20) a Fundação Brigitte Bardot, que citou a família do ator.

"Não se preocupem com Loubo! Muitos de vocês nos enviaram mensagens sobre o futuro de Loubo, o cachorro de Alain Delon", publicou na plataforma X a fundação presidida por Brigitte Bardot, a ex-atriz francesa que se tornou uma fervorosa defensora dos animais.

"Tem seu lar e sua família, nos confirmaram os familiares de Alain Delon, que cuidarão de ele", afirmou a fonte.