Biden se despede em discurso emotivo e passa o bastão eleitoral para Kamala Harris

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se despediu na segunda-feira (19) à noite com um discurso emocionado e após uma grande ovação na Convenção Nacional Democrata, em Chicago, onde passou o bastão eleitoral para a vice-presidente Kamala Harris, que disputará a Casa Branca com o republicano Donald Trump.

O presidente foi recebido com gritos de "Nós amamos Joe!" e "Obrigado, Joe!" por milhares de democratas, que o aplaudiram de pé.

Apresentado por sua filha Ashley, Biden enxugou as lágrimas por alguns segundos, assim como Harris, que alguns minutos antes subiu ao palco para iniciar o evento e agradecer ao presidente, a quem descreveu como "incrível".

Muitas pessoas choraram durante a noite agridoce de Biden.

"O discurso foi incrível", disse Alexis Rossum, da Louisiana. "Acho que ele fez um grande trabalho emocionando a todos, repassando as suas conquistas e as de Kamala, nos encorajou a votar e garantiu que estamos no caminho correto", acrescentou.

"Ele passou o controle para uma promotora jovem e vibrante que está pronta para agir", afirmou Azziem Underwood, de Seattle. "Ele parecia bem, pensei 'por que ele se aposentou? Estava excelente hoje'", completou.