Autoridade dos EUA diz que comentários de Netanyahu 'não são construtivos' para trégua em Gaza

Uma autoridade dos Estados Unidos disse nesta terça-feira (20) que as declarações atribuídas ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre a manutenção do controle israelense da fronteira Gaza-Egito não foram "construtivas" para as negociações de trégua em curso em Gaza.

"Declarações maximalistas como estas não são construtivas para se chegar a um acordo de cessar-fogo", disse o responsável da delegação que acompanha o secretário de Estado americano Antony Blinken na sua viagem pelo Oriente Médio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

sct/ho/js/mb/aa