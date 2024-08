Republicanos abrem novo processo de impeachment contra Biden

Jim Jordan, chefe do comitê judiciário, afirma que a investigação provará "conclusivamente" que Biden "abusou do seu cargo público para o benefício financeiro da família Biden e dos seus associados".

Os congressistas republicanos apresentaram, nesta segunda-feira (19), um processo formal para a destituição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, coincidindo com a abertura da convenção democrata, apesar de este praticamente não ter chances de sucesso.

"O legado do presidente Biden é marcado por abuso de cargo público, corrupção e obstrução. As evidências fornecidas por nossa investigação sobre a destituição são o caso mais forte de impeachment de um presidente em exercício que a Câmara de Representantes já investigou", disse James Comer, chefe do comitê de supervisão da câmara baixa do Congresso.

Mas o relatório baseia-se em insinuações e não fornece provas de que Biden tenha usado o seu cargo para beneficiar o seu filho ou participado nos negócios de Hunter.

Biden deve fazer um discurso nesta segunda-feira na convenção democrata para passar o bastão à sua vice-presidente Kamala Harris, candidata às eleições de novembro. Até agora, o presidente sempre negou ter participado dos negócios do filho na Ucrânia ou na China.