Putin oferece ajuda ao Azerbaijão para alcançar acordo de paz com a Armênia

O presidente russo, Vladimir Putin, de visita no Azerbaijão, ofereceu nesta segunda-feira (19) a sua ajuda para o país assinar a paz com a Armênia, que acusa Moscou de tê-la abandonado no seu conflito com Baku.

"Se pudéssemos fazer algo para conseguir a assinatura de um acordo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia, ficaríamos muito felizes", disse Putin em um discurso com o seu homólogo azerbaijano, Ilham Aliyev, após a reunião.

Disse ainda que, após a sua visita ao Azerbaijão, contataria o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, para informá-lo dos "resultados dos diálogos" que manteve com Aliyev.